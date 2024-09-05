Емманюель Макрон призначив новим премʼєр-міністром Франції Мішеля Барньє

Макрон після тривалого очікування, через 60 днів після парламентських виборів, визначився з кандидатурою.

Джерело фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Президент Франції Емманюель Макрон призначив новим очільником уряду консерватора Мішеля Барньє. Раніше він займав посаду єврокомісара та перемовника ЄС щодо Brexit.

Емманюель Макрон після тривалого очікування, через 60 днів після парламентських виборів, визначився з кандидатурою.

Як повідомляє BFMTV, 73-річний Барньє очолював переговори ЄС з Британією щодо її виходу з блоку у 2016-2021 роках. До цього консервативний політик обіймав посади в різних французьких урядах, а також був комісаром ЄС.

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