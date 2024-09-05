США, Велика Британія та Євросоюз підпишуть першу угоду у сфері штучного інтелекту

Документ розглядатиме ризики, які може становити штучний інтелект та сприятиме інноваціям у цій сфері.

США, Велика Британія та Євросоюз підпишуть перший юридично обов'язковий міжнародний договір щодо використання штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters

Зазначається, що конвенція щодо ШІ розроблялася кілька років, її прийняли у травні після обговорень між 57 країнами. Документ розглядатиме ризики, які може становити штучний інтелект та сприятиме інноваціям у цій сфері.

Конвенція про штучний інтелект в основному зосереджена на захисті прав людей, які постраждали від систем ШІ.

Вона буде окремою від закону ЄС про штучний інтелект, який набув чинності минулого місяця.

За словами міністерки юстиції Британії Шабани Махмуд, угода передбачає, щоб «нові технології можна було використовувати без руйнування наших найдавніших цінностей».

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