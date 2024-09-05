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США, Великобритания и Евросоюз подпишут первое соглашение в сфере искусственного интеллекта

15:27, 5 сентября 2024
Документ будет рассматривать риски, которые могут представлять искусственный интеллект и способствовать инновациям в этой сфере.
США, Великобритания и Евросоюз подпишут первое соглашение в сфере искусственного интеллекта
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США, Великобритания и Евросоюз подпишут первый юридически обязательный международный договор использования искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters

Отмечается, что конвенция по ИИ разрабатывалась несколько лет, она была принята в мае после обсуждений между 57 странами. Документ будет рассматривать риски, которые могут представлять искусственный интеллект и способствовать инновациям в этой сфере.

Конвенция об искусственном интеллекте в основном сосредоточена на защите прав людей, пострадавших от систем ИИ.

Она будет отдельной от закона ЕС об искусственном интеллекте, который вступил в силу в прошлом месяце.

По словам министерства юстиции Британии Шабаны Махмуд, соглашение предусматривает, чтобы «новые технологии можно было использовать без разрушения наших древнейших ценностей».

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