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Бюджет на 2025 год может оказаться под вопросом без предоставления Украине 50 млрд долларов за счет замороженных активов рф

19:00, 5 сентября 2024
Правительство рассчитывает получить обещанные G7 в июне 50 млрд долларов, критически нужные для бюджета на 2025 год, без каких-либо дополнительных условий в виде реформ.
Бюджет на 2025 год может оказаться под вопросом без предоставления Украине 50 млрд долларов за счет замороженных активов рф
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Украинское правительство, судя по заявлениям премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра финансов Сергея Марченко, возлагает большие надежды на предоставление Украине 50 млрд долларов, обещанных странами «Большой семерки» в июне. Эти средства нужны, чтобы закрыть потребность в 15 млрд долларов для государственного бюджета на 2025 год. В противном случае под вопросом может оказаться ряд расходов, требующих финансирования.

После того, как страны G7 согласились выделить Украине эти средства, Сергей Марченко заявил, что «решение позволяет нам выдохнуть, потому что 2025 год неуверенно выглядел без этого решения». Впрочем, эти деньги Украина пока не получила.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме 27 августа отметил, что Украина должна получить их не позднее конца 2024 года. При этом относительно предоставления этих 50 млрд не должны выдвигаться условия проведения реформ, и они должны быть беспроцентными, не влиять на увеличение государственного долга.

В свою очередь, Politico сообщает, что обсуждение предоставления Украине этих 50 млрд приостановилось из-за растущих шансов на выборах президента США в Камалы Харрис.

Если изначально перспектива президентства Дональда Трампа побудила дипломатов с обеих сторон Атлантики отложить разногласия, чтобы завершить вопрос с предоставлением средств до конца года, то теперь перспектива победы Харрис «сняла остроту». По мнению дипломатов, Камала Харрис, если станет президентом США, вряд ли сократит поддержку Украины. Таким образом, разногласия между ЕС и США по регулированию деталей выделения средств Украине усиливаются, указывает Politico.

Подавляющее большинство активов, замороженных после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, находится в Европе. Поэтому Вашингтон требует от ЕС гарантии, что они останутся обездвиженными, пока москва не выплатит Украине послевоенные репарации. Таким образом, США не окажутся на крючке за погашение кредита, если активы будут разморожены. Впрочем, ЕС трудно выполнить это требование, поскольку для этого нужно единодушие и несколько европейских стран выступают против.

Кроме того, США должны привлекать Конгресс к любой операции, которая ставит под угрозу деньги налогоплательщиков, что может затянуть процесс после истекшего срока в конце года.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что довольно непросто проходят переговоры с миссией МВФ, и украинские власти столкнулись с дилеммой относительно формата повышения налогов.

Автор: Наталья Мамченко 

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