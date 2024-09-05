Для МВФ очевидна недостаточность ресурсов даже в проваленном проекте по повышению налогов – предлагают повысить НДС

МВФ предлагает установить среди дополнительных источников пополнение бюджета НДС – Даниил Гетманцев.

Фото: Даниил Гетманцев

Для МВФ очевидна недостаточность ресурсов даже в проваленном Верховной Радой законопроекте о повышении налогов 11416-д. Среди дополнительных источников предлагается НДС. Об этом сообщил по результатам совместной встречи председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев.

Как известно, 4 сентября миссия Международного валютного фонда начала дискуссии с Украиной по поводу пересмотра программы расширенного финансирования на 1,1 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что во время визита миссии МВФ будет подталкивать Украину к более быстрой девальвации гривны, снижению процентных ставок и усилению мер по сбору налогов, чтобы восполнить дефицит бюджета.

Иностранные медиа также отмечали, что для закрытия «дыры» в бюджете МВФ планирует побудить Нацбанк Украины девальвировать гривну более быстрыми темпами и смягчить свою монетарную политику на фоне умеренной инфляции. Эти шаги призваны увеличить поступления в бюджет Украины в национальной валюте и удешевить заимствования Минфина. По их данным, МВФ также раскритиковал план правительства по повышению нескольких налогов как слишком мягкий и призвал правительство и Президента Украины рассмотреть возможность увеличения более широкого спектра налогов. Одним из возможных предложений является повышение налога на добавленную стоимость.

В свою очередь Даниил Гетманцев прокомментировал результаты встречи с миссией МВФ следующим образом.

«Провели очередную встречу с МВФ с участием Минфина и Нацбанка. Сложный разговор. Очевидные вызовы.

Невозможность объяснить позицию «патриотов» от оппозиции и даже некоторых от монобольшинства, отказавших в финансировании собственной армии.

Очевидны шаги, что нужно делать и неотвратимость крушения при промедлении.

По сути, для МВФ очевидна недостаточность ресурсов даже в проваленном ВР проекте. Среди дополнительных источников предлагается НДС.

Обсудили также экстра налог на банки. Дискуссия продолжается.

Работаем» – отметил он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада провалила голосование за повышение налогов, и некоторые голосовавшие против депутаты считают, что сначала нужно принять законопроект 6490-д о переаттестации сотрудников таможни. О необходимости переаттестации и «реформы Таможни» также говорила и экс-спецпредставитель США Пенни Прицкер.

Глава Нацбанка Андрей Пышный, со своей стороны, отметил, что в рамках миссии внимание будет сосредоточено на возможностях аккумулирования внутренних ресурсов для покрытия выросших потребностей госбюджета, учитывая продолжительность и интенсивность войны.

«Задача действительно непростая. Мы видим, что в его решении значительную роль будет играть работа на внутреннем долговом рынке.

Также будут обсуждаться вопросы поддержания достаточного уровня международных резервов и сохранения макрофинансовой стабильности. Важное значение будет иметь поиск оптимального комплекса мер монетарной и фискальной политики», - отметил Андрей Пышный.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», между советником руководителя Офиса Президента Тимофеем Миловановым и заместителем исполнительного директора МВФ от Украины Владиславом Рашкованом вспыхнула дискуссия. Тимофей Милованов считает, что Владислав Рашкован «должен бы уйти в отставку с МВФ или созвать Совет директоров и потребовать заблокировать решение послать миссию в РФ, а он вместо этого пишет посты на ФБ».

Автор: Наталья Мамченко

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