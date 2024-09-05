В Полтавской области мужчина порезал себя бензопилой во время подпиливания деревьев — он скончался на месте

67-летний мужчина ранил себе грудную клетку бензопилой.

В Полтавской области мужчина во время подпиливания дерева ранил себе грудную клетку бензопилой. Он скончался. Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел 4 сентября в селе Орлик Кобеляцкого общества.

По предварительной информации, 67-летний мужчина во время подпиливания дерева ранил грудную клетку бензопилой. К сожалению, мужчина от полученных телесных повреждений скончался до приезда скорой помощи. Тело умершего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Кобеляцкого отдела Решетиловской окружной прокуратуры решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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