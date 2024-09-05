На Полтавщині чоловік порізав себе бензопилою під час обпилювання дерев — він помер на місці

67-річний чоловік поранив собі грудну клітку бензопилою.

На Полтавщині чоловік під час обпилювання дерева поранив собі грудну клітку бензопилою. Він помер. Про це повідомляє поліція регіону.

Інцидент стався 4 вересня у селі Орлик Кобеляцької громади.

За попередньою інформацією, 67-річний чоловік під час обпилювання дерева поранив собі грудну клітку бензопилою. На жаль, чоловік від отриманих тілесних ушкоджень помер до приїзду карети швидкої допомоги. Тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події з’ясовуються.

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