Рада призначила Ольгу Стефанішину на посаду віце-прем'єр-міністра з питань євроінтеграції – міністра юстиції

Ольга Стефанішина очолила міністерство юстиції.

У четвер, 5 вересня, Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину на посаду Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністра юстиції України.

За це рішення проголосувало 253 нардепа.

Що відомо про Ольгу Стефанішину

Стефанішина обіймала посаду віцепрем'єр–міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції з червня 2020 року.

Стефанишина народилася в 1985 році, з кінця 2019 року і до призначення віце-прем’єр–мінстром працювала радником юрфірми з вирішення спорів та міжнародного торгового права до призначання, в 2017-2019 роках вона займала посаду директора урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

У 2008 році закінчила Київський національний університет ім. Шевченка, отримавши кваліфікацію юриста-міжнародника, перекладача з англійської мови, в 2016 році закінчила Одеський національний економічний університет за спеціальністю фінанси і кредит.

Раніше Комітет рекомендував Раді призначити Ольгу Стефанішину на посаду міністра юстиції.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада звільнила міністра юстиції Дениса Малюську, але так і не отримала відповіді, чому він йде. Також парламент 4 вересня підтримав відставку віце-прем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної.

Згодом Давид Арахамія назвав прізвища нових міністрів за результатами засідання фракції.

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