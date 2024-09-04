Верховна Рада звільнила міністра юстиції Дениса Малюську, але так і не отримала відповіді, чому він йде

Під час звіту Дениса Малюську у пленарній залі зустріли аплодисментами, а у деяких депутатів виникло питання, в зв’язку із чим його звільняють

Верховна Рада 4 вересня підтримала звільнення Дениса Малюськи з посади міністра юстиції у відставку. За – 249 депутатів. Він працював на цій посаді 5 років, з 2019 року.

Прикметно, що Денис Малюська прийшов до Верховної Ради на звіт, на відміну від інших міністрів. Його зустріли аплодисментами. В той же час, у депутатів під час виступів виникло питання, у зв’язку із чим вони звільняють Дениса Малюську.

Зазначимо, що також прийшов на звіт Олександр Камишін, але Ірина Верещук, Руслан Стрілець, Дмитро Кулеба, Ольга Стефанішина та Віталій Коваль не з’явилися до зали.

Наступним міністром юстиції, як зазначають депутати, буде Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, що парламент провалив голосування за звільнення Ірини Верещук та Віталія Коваля. У деяких депутатів викликало обурення відсутність звітів міністрів, пояснень причин їх звільнення та відсутність прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час обговорення питань.

Прикметно, що питання про звільнення очільника МЗС Дмитра Кулеби Верховна Рада так не і розглянула, і завершила засідання.

Автор: Наталя Мамченко

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