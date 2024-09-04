Верховная Рада уволила министра юстиции Дениса Малюську, но так и не получила ответа, почему он уходит

Во время отчета Дениса Малюську в пленарном зале встретили аплодисментами, а у некоторых депутатов возник вопрос, в связи с чем его увольняют.

Верховная Рада 4 сентября поддержала увольнение Дениса Малюськи с должности министра юстиции в отставку. За – 249 депутатов. Он работал в этой должности 5 лет, с 2019 года.

Примечательно, что Денис Малюська пришел в Верховную Раду на отчет, в отличие от других министров. Его встретили аплодисментами. В то же время, у депутатов во время выступлений возник вопрос, в связи с чем они увольняют Дениса Малюську.

Отметим, что также пришел на отчет Александр Камышин, но Ирина Верещук, Руслан Стрелец, Дмитрий Кулеба, Ольга Стефанишина и Виталий Коваль не явились в зал.

Следующим министром юстиции, как отмечают депутаты, будет Ольга Стефанишина.

Напомним, что парламент провалил голосование за увольнение Ирины Верещук и Виталия Коваля. У некоторых депутатов вызвало возмущение отсутствие отчетов министров, объяснение причин их увольнения и отсутствие премьер-министра Дениса Шмыгаля во время обсуждения вопросов.

Примечательно, что вопрос об увольнении главы МИД Дмитрия Кулебы Верховная Рада так и не рассмотрела, и завершила заседание.

Автор: Наталья Мамченко

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