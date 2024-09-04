Оформление ДТП путем составления «европротокола» возможно при отсутствии травмированных людей — суд

Апелляционный суд установил, что в этом деле при оформлении сообщения о ДТП участники не учли все случаи и основания, при наличии которых можно заполнить бланк сообщения.

Ровенский апелляционный суд отменил обжалованное страховой компанией, ответчиком по делу, решение местного суда, которым частично удовлетворен иск и взыскан с ответчика в пользу истицы страховой ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Після автомобільної аварії, що сталася торік улітку в Рівному, водій BMW на місці визнав свою винуватість, сторони дійшли згоди й склали Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду («європротокол»).

Позивачка у справі звернулася із заявою до страховика винуватця аварії про відшкодування завданих збитків, однак отримала відмову у виплаті страхового відшкодування, тому звернулася з позовом до суду.

На думку апеляційного суду, суд попередньої інстанції безпідставно частково задоволив позовні вимоги позивачки, тому таке рішення підлягає скасуванню з наступних підстав.

Відносини у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів регулюються Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (далі у тексті — Закон), який є спеціальним для даних правовідносин.

Відповідно до п. 33.2 ст. 33 цього Закону, у разі настання дорожньо-транспортної пригоди за участю лише забезпечених транспортних засобів, за умови відсутності травмованих (загиблих) людей, а також за згоди водіїв цих транспортних засобів щодо обставин її скоєння, за відсутності у них ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, ці водії мають право спільно скласти повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.

Лише у такому разі водії транспортних засобів мають право скласти зазначене в цьому пункті повідомлення («європротокол») та звільняються від обов’язку оформляти дорожньо-транспортну пригоду в підрозділах Національної поліції.

Апеляційний суд встановив, що під час оформлення повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду ДТП («європротокол») учасники ДТП не врахували усі випадки та підстави, при наявності яких можна заповнити бланк повідомлення.

У матеріалах справи є дані, які підтверджують виїзд двох автомобілів бригади швидкої медичної допомоги Комунального підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» та надання малолітнім дітям позивачки медичної допомоги.

Отже, учасники ДТП не виконали своїх обов’язків, визначених Законом щодо оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду у підрозділах Національної поліції за відсутності умов для складання повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду («європротоколу»).

Виходячи з наведеного та беручи до уваги підтверджені належним і достовірними доказами обставини того, що в результаті ДТП були травмовані люди, відмова відповідача у виплаті позивачці страхового відшкодування на підставі п.36.2 ст. 36, п.37.1.3 ст. 37.1 Закону та у відповідності до п.3, п. 7 ч. 2 ст. 104 Закону України «Про страхування» є обґрунтованою та законною, з огляду на що позовні вимоги не підлягають до задоволення.

Відмовляючи позивачці у задоволенні позову та частково задовольняючи апеляційні вимоги відповідача, апеляційний суд також врахував, що повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду («європротокол») складено за відсутності на те правових підстав, передбачених Законом, таке повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду («європротокол») не можна вважати допустимим та достовірним доказом обставин ДТП й вини (настання цивільно-правової відповідальності) винуватця аварії в розумінні ст.ст.78-79 Цивільного процесуального кодексу України. Оскільки оформлення ДТП за участю співробітників поліції було обов’язкове, то обставини ДТП та вина страхувальника відповідача у її вчиненні можуть бути підтверджені лише відповідною постановою суду про вчинення адміністративного правопорушення та притягнення винуватця аварії до адміністративної відповідальності за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Постанова Рівненського апеляційного суду від 13 серпня 2024 року у справі № 569/19316/23 (провадження № 22-ц/4815/803/24).

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