В Днепре будут судить чиновников, растративших более 500 000 грн на закупки мебели

Чиновников подозревают в растрате имущества.

В Днепре правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении двух должностных лиц Днепровского КЭУ по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в больших размерах, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, в период с апреля по май 2023 обвиняемые, будучи уполномоченными должностными лицами КЭУ г. Днепр используя свое служебное положение, действуя с корыстным мотивом и целью, направленной на незаконное обогащение ООО за счет чужого имущества - денежных средств, принадлежащих государству в лице КЭУ, произвели растрату чужого имущества.

«Согласного договора была приобретена мебель по завышенной цене по сравнению со среднерыночной ценой на такой товар. В результате чего нанесен ущерб государству более 550 000 грн», - сообщили в прокуратуре.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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