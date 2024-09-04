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Пленум Верховного Суда состоится 6 сентября: какие вопросы будут рассмотрены

13:37, 4 сентября 2024
Пленум Верховного Суда рассмотрит обращение в КСУ, изберет делегатов на Съезд судей и утвердит бюджетный запрос на 2025 год.
Пленум Верховного Суда состоится 6 сентября: какие вопросы будут рассмотрены
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Пленум Верховного Суда 6 сентября рассмотрит вопрос об обращении в Конституционный Суд Украины с представлениями по конституционности положений трех нормативно-правовых актов.

Так, одно из них касается предписаний п. 5 Порядка проведения перерасчета пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 13 февраля 2008 года № 45, и внесение изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 17 июля 1992 № 393. Указанное положение устанавливает виды денежного довольствия, учитываемые для перерасчета пенсий.

На заседании будет рассмотрен и вопрос об обращении в КСУ с представлением о конституционности п. 12 ч. 1 ст. 34 Закона Украины «Об исполнительном производстве», согласно которому исполнитель останавливает совершение исполнительных действий в случае включения единого имущественного комплекса должника – государственного или коммунального предприятия, пакета акций (долей) в размере более 50 процентов уставного капитала должника – хозяйственного общества в перечень объектов малой или крупной приватизации, подлежащих приватизации.

Еще один вопрос повестки дня касается конституционного представления о конституционности ч. 1 ст. 233 КЗоТ Украины, согласно которой работник может обратиться с заявлением о разрешении трудового спора непосредственно в суд в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, кроме случаев, предусмотренных ч. 2 настоящей статьи.

Пленум ВС также планирует выбрать делегатов на ХХ очередной съезд судей Украины и утвердить состав Рабочей группы по разработке проекта Коммуникационной политики Верховного Суда и бюджетный запрос Верховного Суда на 2025 год.

Кроме того, предусмотрено решение других организационных вопросов.

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