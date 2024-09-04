Рада поддержала отставку Ольги Стефанишиной, которая может стать новым министром юстиции

Верховная Рада уволила вице-премьер по евроинтеграции Ольгу Стефанишину.

Верховная Рада 4 сентября поддержала отставку вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной. За – 241 голос.

По данным народных депутатов, Ольга Стефанишина станет министром юстиции после увольнения с этого поста Дениса Малюськи. Также она сохранит статус вице-премьера.

Вместе с тем парламент провалил голосование за увольнение с должностей Ирины Верещук и Виталия Коваля.

В то же время парламент смог уволить с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

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