Рада підтримала відставку Ольги Стефанішиної, яка може стати новим міністром юстиції

Верховна Рада звільнила віцепрем'єрку з євроінтеграції Ольгу Стефанішину.

Верховна Рада 4 вересня підтримала відставку віце-прем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної. За – 241 голос.

За даними народних депутатів, Ольга Стефанішина стане міністром юстиції після звільнення з цієї посади Дениса Малюськи. Також вона збереже статус віце-прем’єрки.

Разом з тим, парламент провалив голосування за звільнення з посад Ірини Верещук та Віталія Коваля.

Водночас парламент зміг звільнити з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

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