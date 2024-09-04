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Верховна Рада звільнила Олександра Камишіна з посади очільника Мінстратегпрому

13:07, 4 вересня 2024
Олександр Камишін, за його словами, продовжить працювати в оборонці.
Верховна Рада звільнила Олександра Камишіна з посади очільника Мінстратегпрому
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Верховна Рада 4 вересня звільнила з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. За – 243. Раніше він заявив, що буде працювати на іншій посаді, яка пов’язана з обороною.

Слід зауважити, що Камишін з’явився до парламенту для звіту.

Нагадаємо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував заяви про відставку кількох міністрів та голови Фонду державного майна.

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