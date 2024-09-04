Верховна Рада звільнила Олександра Камишіна з посади очільника Мінстратегпрому

Олександр Камишін, за його словами, продовжить працювати в оборонці.

Верховна Рада 4 вересня звільнила з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. За – 243. Раніше він заявив, що буде працювати на іншій посаді, яка пов’язана з обороною.

Слід зауважити, що Камишін з’явився до парламенту для звіту.

Нагадаємо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував заяви про відставку кількох міністрів та голови Фонду державного майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.