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Яка відповідальність за порушення порядку взяття на облік у податковій

14:19, 4 вересня 2024
За неподання документів для взяття на облік на самозайняту особу та юрособу чекатиме штраф.
Яка відповідальність за порушення порядку взяття на облік у податковій
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Податкова служба в Івано-Франківській області пояснила, яка відповідальність за порушення порядку взяття на облік у податковій.

Зазначаэться, що неподання у строки та у випадках, передбачених ПКУ, заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог встановлених ПКУ, – тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 340 грн, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, – 1020 гривень.

Неусунення таких порушень або ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 680 грн, на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, – 2040 гривень.

При цьому складається податкове повідомлення-рішення за формою «Р» згідно з вимогами, установленими Порядком надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженим наказом Мінфіну від 28.12.2015 №1204 із змінами та доповненнями.

Порушення, передбачені ст. 117 ПКУ, контролюючі органи виявляють у процесі проведення документальних перевірок.

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