За неподачу документов для взятия на учет самозанятого лица и юрлица будет ждать штраф.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области объяснила, какая ответственность за нарушение порядка взятия на учет в налоговой.

Отмечается, что неподача в сроки и в случаях, предусмотренных НКУ, заявлений или документов для взятия на учет в соответствующем контролирующем органе, регистрации изменений местонахождения или внесения других изменений в свои учетные данные, непредставления исправленных документов для взятия на учет или внесения изменений, представление с ошибками или в неполном объеме, неподача сведений относительно лиц, ответственных за ведение бухгалтерского учета и/или составления налоговой отчетности, в соответствии с требованиями установленных НКУ, – влекут наложение штрафа на самозанятых лиц в размере 340 грн, на юридических лиц, обособленные подразделения юридической лица или юридическое лицо, ответственное за начисление и уплату налогов в бюджет при выполнении договора о совместной деятельности – 1020 гривен.

Неустранение таких нарушений или те же действия, совершенные в течение года лицом, к которому были применены штрафы за такое нарушение, – влекут наложение штрафа на самозанятых лиц в размере 680 грн, на юридических лиц, обособленные подразделения юридического лица или юридическое лицо, ответственное за начисление и уплату налогов в бюджет при выполнении договора о совместной деятельности – 2040 гривен.

При этом составляется налоговое уведомление-решение по форме «Р» согласно требованиям, установленным Порядком направления контролирующими органами налоговых уведомлений-решений налогоплательщикам, утвержденным приказом Минфина от 28.12.2015 №1204 с изменениями и дополнениями.

Нарушения, предусмотренные ст. 117 НКУ, контролирующие органы выявляют в процессе проведения документальных проверок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.