Технические работы в Резерв+: в Минобороны советуют скачать военный документ

Работы планируют завершить ориентировочно к 16:00 4 сентября.

Замминистра обороны Екатерина Черногоренко сообщила о проведении технических работ в приложении Резерв+.

Работы планируют завершить ориентировочно к 16:00.

«Улучшаем функциональность и стабильность приложения. Не беспокойтесь — все данные в безопасности и будут доступны после завершения работ», — отметила Черногоренко.

Минобороны также советуют загрузить электронный военный документ в PDF, чтобы он был под рукой на случай проверки.

Ранее Екатерина Черногоренко отметила, что в приложении «Армия+» появится электронное военное удостоверение для военнослужащих.

А еще Минобороны работает над тем, чтобы военнообязанные могли дальше обновлять свои данные через Резерв+.

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