Председатель Северного апелляционного хозяйственного суда написал заявление об увольнении в отставку

Председатель Северного апелляционного хозяйственного суда Олег Хрипун написал заявление об увольнении в отставку с должности судьи.
Соответствующее заявление Высший совет правосудия планирует рассмотреть уже 10 сентября.
Карьеру судьи Олег Хрипун начал в 2001 году с должности судьи Хозяйственного суда города Киева.
В дальнейшем Олег Хрипун осуществлял правосудие в Киевском апелляционном хозяйственном суде, Высшем хозяйственном суде Украины и Северном апелляционном хозяйственном суде.
Напомним, что 15 августа 2024 года в отставку уволился председатель Западного апелляционного хозяйственного суда Борис Плотницкий.
Автор: Вячеслав Хрипун
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