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Председатель Северного апелляционного хозяйственного суда написал заявление об увольнении в отставку

12:26, 4 сентября 2024
Олег Хрипун решил завершить карьеру судьи, которую начал в 2001 году.
Председатель Северного апелляционного хозяйственного суда написал заявление об увольнении в отставку
Источник фото - Северный апелляционный хозяйственный суд
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Председатель Северного апелляционного хозяйственного суда Олег Хрипун написал заявление об увольнении в отставку с должности судьи.

Соответствующее заявление Высший совет правосудия планирует рассмотреть уже 10 сентября.

Карьеру судьи Олег Хрипун начал в 2001 году с должности судьи Хозяйственного суда города Киева.

В дальнейшем Олег Хрипун осуществлял правосудие в Киевском апелляционном хозяйственном суде, Высшем хозяйственном суде Украины и Северном апелляционном хозяйственном суде.

Напомним, что 15 августа 2024 года в отставку уволился председатель Западного апелляционного хозяйственного суда Борис Плотницкий.

Автор: Вячеслав Хрипун

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