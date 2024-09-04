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Голова Північного апеляційного господарського суду написав заяву про звільнення у відставку

12:26, 4 вересня 2024
Олег Хрипун вирішив завершити кар’єру судді, яку розпочав у 2001 році.
Голова Північного апеляційного господарського суду написав заяву про звільнення у відставку
Джерело фото - Північний апеляційний господарський суд
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Голова Північного апеляційного господарського суду Олег Хрипун написав заяву про звільнення у відставку з посади судді.

Відповідну заяву Вища рада правосуддя планує розглянути вже 10 вересня.

Зазначимо, що кар’єру судді Олег Хрипун розпочав у 2001 році з посади судді Господарського суду міста Києва.

У подальшому Олег Хрипун здійснював правосуддя у Київському апеляційному господарському суді, Вищому господарському суді України та Північному апеляційному господарському суді.

Нагадаємо, що 15 серпня 2024 року у відставку звільнився голова Західного апеляційного господарського суду Борис Плотніцький.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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