У додатку Армія+ з'явиться електронне посвідчення військового: що про нього відомо

Це буде повноцінний електронний документ, з фотографією та усіма необхідними реквізитами.

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У застосунку «Армія+» з’явиться електронне військове посвідчення для чинних військовослужбовців. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

За її словами, новий документ з’явиться в додатку протягом наступних півроку.

Це буде повноцінний електронний документ, з фотографією та усіма необхідними реквізитами. Він буде аналогічний з електронним військово-обліковим документом, який є в застосунку «Резерв+», але для військовослужбовців.

«Ми плануємо електронне військове посвідчення... Плануємо протягом пів року запустити повноцінний електронний документ», - зазначила заступниця міністра оборони.

Як авторизуватися в застосунку Армія+ — відеоінструкція за посиланням.

Раніше повідомлялося, що у Міноборони хочуть перетворити Резерв+ на онлайн-ТЦК.

Нагадаємо, Кабмін затвердив положення про веб-портал Армія+.

Додамо, що у застосунку Армія+ будуть опитування, щоб держава могла дізнатися думку військових з будь-якого питання.

Крім того, в «Армія+» тепер доступні 11 найпопулярніших видів рапортів.

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