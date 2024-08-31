Рустем Умєров запевнив, що звільнення командувача Повітряних сил не пов'язане з катастрофою F-16

Звільнення Миколи Олещука не повʼязане з катастрофою винищувача F-16.

Міністр оборони України Рустем Умєров заперечив, що звільнення командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука пов'язане з катастрофою винищувача F-16 26 серпня. Про це він заявив у інтерв'ю CNN.

«Я б, напевно, сказав, що це ротація, це два окремих питання... на даному етапі я б їх не пов'язував», — наголосив міністр.

Рустем Умєров зазначив, що Україна розслідує загибель пілота F-16 Олексія Меся під час катастрофи.

«Ми аналізуємо те, що сталося. Ми також відкрили цю справу нашим партнерам, щоб вони також аналізували це і розслідували разом з нами», — додав він.

Нагадаємо, що у Міноборони призначили спецкомісію для з'ясування причини катастрофи F-16.

У Пентагоні повідомили, чи зверталася Україна за допомогою у зв'язку з катастрофою F-16.

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