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Рустем Умеров заверил, что увольнение командующего Воздушными силами не связано с катастрофой F-16

17:58, 31 августа 2024
Увольнение Николая Олещука не связано с катастрофой истребителя F-16.
Рустем Умеров заверил, что увольнение командующего Воздушными силами не связано с катастрофой F-16
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Министр обороны Украины Рустем Умеров возразил, что увольнение командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука связано с катастрофой истребителя F-16 26 августа. Об этом он заявил в интервью CNN.

«Я бы, наверное, сказал, что это ротация, это два отдельных вопроса... на данном этапе я бы их не связывал», - подчеркнул министр.

Рустем Умеров отметил, что Украина расследует гибель пилота F-16 Алексея Меся во время крушения.

«Мы анализируем то, что произошло. Мы также открыли это дело нашим партнерам, чтобы они тоже анализировали это и расследовали вместе с нами», — добавил он.

Напомним, в Минобороны назначили спецкомиссию для выяснения причин катастрофы F-16.

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