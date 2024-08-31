Рустем Умеров заверил, что увольнение командующего Воздушными силами не связано с катастрофой F-16

Увольнение Николая Олещука не связано с катастрофой истребителя F-16.

Министр обороны Украины Рустем Умеров возразил, что увольнение командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука связано с катастрофой истребителя F-16 26 августа. Об этом он заявил в интервью CNN.

«Я бы, наверное, сказал, что это ротация, это два отдельных вопроса... на данном этапе я бы их не связывал», - подчеркнул министр.

Рустем Умеров отметил, что Украина расследует гибель пилота F-16 Алексея Меся во время крушения.

«Мы анализируем то, что произошло. Мы также открыли это дело нашим партнерам, чтобы они тоже анализировали это и расследовали вместе с нами», — добавил он.

Напомним, в Минобороны назначили спецкомиссию для выяснения причин катастрофы F-16.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.