Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що F-16 зазнав катастрофи

У Генштабі підтвердили втрату винищувача F-16

Фото: gsminfo.com.ua

Як раніше повідомлялося, в Україні розбився винищувач F-16.

Згодом Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що F-16 зазнав катастрофи, а пілот загинув.

Там повідомили, що це сталось під час відбиття ракетного удару рф.

«Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. Як зʼясувалося пізніше, літак зазнав катастрофи, льотчик загинув», - додали там

Для з’ясування причини аварії призначили спецкомісію.

Також повідомлялося, що відбиваючи масштабну ракетно-дронову атаку рф, 26 серпня загинув льотчик Олексій Месь.

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