Генштаб ВСУ официально подтвердил, что F-16 потерпел крушение

В Генштабе подтвердили потерю истребителя F-16.

Фото: gsminfo.com.ua

Как ранее сообщалось, в Украине разбился истребитель F-16.

Позже Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что F-16 потерпел крушение, а пилот погиб.

Там сообщили, что это произошло во время отражения ракетного удара россии.

«Во время мероприятия на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», - добавили там

Для выяснения причин аварии назначили спецкомиссию.

Также сообщалось, что отражая масштабную ракетно-дроновую атаку рф, 26 августа погиб летчик Алексей Месь.

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