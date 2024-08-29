Генштаб ВСУ официально подтвердил, что F-16 потерпел крушение

Как ранее сообщалось, в Украине разбился истребитель F-16.
Позже Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что F-16 потерпел крушение, а пилот погиб.
Там сообщили, что это произошло во время отражения ракетного удара россии.
«Во время мероприятия на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», - добавили там
Для выяснения причин аварии назначили спецкомиссию.
Также сообщалось, что отражая масштабную ракетно-дроновую атаку рф, 26 августа погиб летчик Алексей Месь.
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