Отражая масштабную ракетно-дроновую атаку рф, 26 августа погиб летчик Алексей Месь

Во время отражения российского массированного ракетно-авиационного удара 26 августа погиб летчик Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Алексей Месь.

Фото: facebook.com/PvkZahid

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В понедельник, 26 августа, отражая массированную российскую ракетно-дроновую атаку, погиб летчик Алексей Месь. Об этом сообщила пресс-служба Воздушного командования «Запад» Воздушных сил ВСУ.

«Он героически провел свое последнее сражение в небе. Двадцать шестого августа Алексей во время отражения российского массированного комбинированного ракетно-авиационного удара уничтожил три крылатых ракеты и один ударный БпЛА.

Алексей спас украинцев от смертоносных российских ракет. К сожалению, ценой собственной жизни», – заявили в командовании.

29 августа с летчиком простились собратья, командиры и подчиненные, друзья и коллеги, сотни простых украинцев.

«Дань с неба павшему пилоту отдала пара истребителей МиГ-29. Полет над процессией выполнили боевые друзья Алексея», - добавили в Воздушных силах.

Приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины подполковнику Алексею присвоено воинское звание полковник посмертно.

Фото: facebook.com/PvkZahid

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