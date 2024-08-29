Відбиваючи масштабну ракетно-дронову атаку рф, 26 серпня загинув льотчик Олексій Месь

Під час відбиття російського масованого ракетно-авіаційного удару 26 серпня загинув льотчик Повітряних Сил Збройних Сил України Олексій Месь.

Фото: facebook.com/PvkZahid

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У понеділок, 26 серпня, відбиваючи масовану російську ракетно-дронову атаку, загинув льотчик Олексій Месь. Про це повідомило пресслужба Повітряного командування «Захід» Повітряних сил ЗСУ.

«Він героїчно провів свій останній бій в небі. Двадцять шостого серпня Олексій під час відбиття російського масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя», - заявили у командуванні.

29 серпня із льотчиком попрощалися побратими, командири і підлеглі, друзі і колеги, сотні простих українців.

«Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. Політ над процесією виконали бойові друзі Олексія», - додали в Повітряних силах.

Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно.

Фото: facebook.com/PvkZahid

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