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Наймасованіша атака: рф запустила по Україні 127 ракет та 109 шахедів

20:08, 26 серпня 2024
Захисники України знищили 201 повітряну ціль.
Наймасованіша атака: рф запустила по Україні 127 ракет та 109 шахедів
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Під час наймасованішої атаки 26 серпня було знищено 102 ракети і 99 шахедів із запущених 127 ракет і 109 ударних дронів. Про це йдеться у звіті Повітряних сил.

Загалом збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
  • 1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;
  • 1 крилату ракету Х-22;
  • 99 крилатих ракет Х-101, «Калібр», керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 99 ударних БпЛА «Shahed-131/136»

Крім того, кілька одиниць БпЛА локаційно втрачені на території України, ще два – перетнули державний кордон Білоруссю. 

Комбінований удар був спрямований на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема по паливно-енергетичний сектор держави. 

Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 127 ракет та 109 ударних БпЛА:

  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської та Липецької областей – РФ.;
  • 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Курської, Воронезької областей – рф. та з Криму;
  • 77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;
  • 28 крилатих ракет «Калібр» із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;
  • 3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької обл. – РФ.;
  • 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;
  • 109 ударних БпЛА «Shahed-131/136» – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – РФ., Чауда – Крим.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив про необхідність дозволу на удари вглиб рф західною зброєю.

Міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна готує "відповіді"на російські атаки. 

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