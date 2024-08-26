Україна готує «відповіді» на російські атаки — зброю власного виробництва, — міністр оборони Рустем Умєров

Рустем Умєров підкреслив, що для перемоги потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах росії.

Джерело фото: РБК-Україна

Як відомо, 26 серпня російські окупанти здійснили масований обстріл України ракетами та шахедами Україна готує відповідь на обстріл, внаслідок якого загинули на постраждали люди. Про це повідомляє міністр оборони Рустем Умєров.

Йдеться про зброю власного виробництва.

Він не уточнив про яку саме зброю йдеться та чи деталі української "відповіді".

Утім зазначив, що остання атака ще раз доводить, що "для перемоги Україні потрібні далекобійні можливості та зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога".

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський зазначив, що ворог випустив по Україні більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив про необхідність дозволу на удари вглиб рф західною зброєю.

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