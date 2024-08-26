Украина готовит ответы на российские атаки — оружие собственного производства, — министр обороны Рустем Умеров

Рустем Умеров подчеркнул, что для победы нужны дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам россии.

Источник фото: РБК-Украина

Как известно, 26 августа российские оккупанты совершили массированный обстрел Украины ракетами и шахедами Украина готовит ответ на обстрел, в результате которого погибли на пострадавшие люди. Об этом сообщает министр обороны Рустем Умеров.

Речь идет об оружии собственного производства.

Он не уточнил о каком именно оружии идет речь о деталях украинского "ответа".

Впрочем, отметил, что последняя атака еще раз доказывает, что "для победы Украине нужны дальнобойные возможности и снятие ограничений на удары по военным объектам врага".

Напомним, Президент Владимир Зеленский отметил, что враг выпустил по Украине более сотни ракет разных типов и около сотни шахедов.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости разрешения на удары вглубь рф западным оружием.

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