Андрей Ермак заявил о необходимости разрешения на удары вглубь рф западным оружием

По словам Андрея Ермака, разрешение на удары вглубь рф западным оружием ускорит завершение российского террора.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак после массированного российского ракетного удара, который произошел 26 августа, заявил о необходимости разрешения на удары вглубь россии западным оружием. Об этом он написал на своей странице в одной из соцсетей.

«Разрешение на удары западным оружием вглубь территории россии. Это нужно. Мы это делаем и сами. Но такое решение ускорит завершение российского террора», – заявил Ермак.

Напомним, в результате российской массированной атаки пострадали 15 областей. Враг применил разные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, «Кинжалы». Есть раненые и погибшие.

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