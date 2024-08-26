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Андрій Єрмак заявив про необхідність дозволу на удари вглиб рф західною зброєю

11:28, 26 серпня 2024
За словами Андрія Єрмака, дозвіл на удари вглиб рф західною зброєю пришвидшить завершення російського терору.
Андрій Єрмак заявив про необхідність дозволу на удари вглиб рф західною зброєю
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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак після масованого російського ракетного удару, який стався 26 серпня, заявив про необхідність дозволу на удари вглиб рф західною зброєю. Про це він написав на своїй сторінці у одній із соцмереж.

«Дозвіл на удари західною зброєю вглиб території рф. Це потрібно. Ми це робимо і самі. Але таке рішення пришвидшить завершення російського терору», - заявив Єрмак.

Нагадаємо, внаслідок російської масованої атаки постраждали 15 областей. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, «Кинджали». Є поранені та загиблі.

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