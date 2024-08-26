Внаслідок російської масованої атаки постраждали 15 областей України — Денис Шмигаль

Денис Шмигаль зазначив, що ціллю ворога знову стала енергетична інфраструктура.

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У понеділок, 26 серпня, 15 областей постраждали внаслідок російської масованої атаки. Ворог застосував різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, «Кинджали». Є поранені та загиблі. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що ціллю ворога знову стала енергетична інфраструктура.

«На жаль, є пошкодження в низці регіонів. «Укренерго» вимушене застосувати екстрені відключення електроенергії, щоби стабілізувати систему», - заявив Шмигаль.

Також він додав, що голови ОВА отримали завдання розгорнути за потреби Пункти Незламності.

«Щоби зупинити варварський обстріл українських міст, необхідно знищувати те, звідки запускаються російські ракети. Для цього Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об'єктах. Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов'язково змусимо росію заплатити», - сказав прем‘єр-міністр України.