В результате российской массированной атаки пострадали 15 областей Украины — Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль отметил, что целью врага снова стала энергетическая инфраструктура.

В понедельник, 26 августа, 15 областей пострадали в результате российской массированной атаки. Враг применил разные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, «Кинжалы». Есть раненые и погибшие. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что целью врага снова стала энергетическая инфраструктура.

«К сожалению, есть повреждения в ряде регионов. «Укрэнерго» вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему», - заявил Шмыгаль.

Также он добавил, что главы ОВА получили задачу развернуть при необходимости Пункты Несокрушимости.

«Чтобы остановить варварский обстрел украинских городов, необходимо уничтожать то, откуда запускаются российские ракеты. Для этого Украине нужно дальнобойное оружие и разрешение партнеров бить им по российским объектам. Рассчитываем на поддержку наших союзников и обязательно заставим россию заплатить», - сказал премьер-министр Украины.

Напомним, утром 26 августа враг нанес очередной массированный ракетный удар по Украине.

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