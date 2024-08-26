В процессуальных кодексах предусмотрят возможность возобновления сроков для пересмотра судебного решения в связи с решением ЕСПЧ после истечения 10 лет

Кабмин во исполнение решения КСУ внес законопроект о возможности возобновления сроков для пересмотра судебного решения после истечения 10 лет по исключительным обстоятельствам в связи с решением ЕСПЧ.

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект 11508 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с Решением Конституционного Суда Украины от 14 февраля 2024 г. № 1-р(II)/2024 относительно гарантирования защиты прав и свобод личности по решению Европейского суда по правам человека.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в данном Решении КСУ пришел к выводу, что нормы Хозяйственного процессуального кодекса, исключающие подачу заявлений о пересмотре судебного решения в связи с решением ЕСПЧ после истечения 10 лет, являются неконституционными.

Кабмин отмечает, что в соответствии с ч. 1 статьи 320 Хозяйственного процессуального кодекса решения, постановления и определения хозяйственного суда, Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, которыми закончено рассмотрение дела, а также подлежащие обжалованию определения по делам о банкротстве (неплатежеспособности), могут быть пересмотрены по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам.

Основанием для пересмотра судебных решений в связи с исключительными обстоятельствами являются, в частности, установление ЕСПЧ нарушения Украиной международных обязательств при решении дела судом.

Такое заявление может быть подано не позднее 10 лет со дня вступления в силу такого судебного решения законной силы.

При этом положения части третьей указанной статьи не предусматривают возможность возобновления сроков.

Это явилось основанием для обращения частного предприятия «Генеральный строительный менеджмент» в КСУ с конституционной жалобой.

Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что такие предписания не обеспечивают эффективной реализации конституционных прав лица на судебную защиту и обращение после использования всех национальных средств юридической защиты за защитой своих прав и свобод в соответствующие международные судебные учреждения или в соответствующие органы международных организаций, членом или участником которых есть Украина, поэтому противоречат требованиям статьи 3, части первой 8, части первой 9, частей первой, пятой статьи 55 Конституции Украины.

Таким образом, возникла необходимость приведения процессуального законодательства в соответствие с выводами, изложенными в Решении КСУ.

Следовательно, законопроектом предлагается внести изменения в ч. 3 статьи 321 ХПК, которыми предусмотреть возможность возобновления сроков для пересмотра судебного решения по исключительным обстоятельствам в связи с получившим статус окончательного решение Европейского суда по правам человека после истечения десяти лет со дня вступления в силу таким судебным решением законной силы.

Также предлагается внести аналогичные изменения в часть 3 статьи 424 Гражданского процессуального кодекса Украины и часть 3 статьи 363 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Большая Палата Верховного Суда отменила свое решение об отказе в открытии производства после указанного решения КСУ.

Автор: Наталя Мамченко

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