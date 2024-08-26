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На упаковках лекарств запретят размещать информацию рекламного характера – Михаил Радуцкий

11:16, 26 августа 2024
Рада проголосовала во втором чтении за запрет использования рекламы в маркировке лекарств.
На упаковках лекарств запретят размещать информацию рекламного характера – Михаил Радуцкий
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Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект 11172 относительно маркировки лекарственных средств. Документ направлен на гармонизацию требований национального законодательства в этой сфере с требованиями, действующими в ЕС. В частности, как рассказал народный депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, речь идет о невозможности спекуляций с размещением на упаковках лекарств информации рекламного характера.

«Принятие регуляторных законов, которые существуют в Европе, — это о качестве лекарственных средств. Данный закон предусматривает невозможность спекуляций на цене одних и тех же препаратов, которые на рынок выходят под разными брендами. Это неправильно. Поэтому в законе сказано, что тот, кто хочет выпускать известное лекарство под собственной торговой маркой, должен либо предоставить электронное досье, принадлежащее производителю, и производитель должен официально его передать продавцу, либо пройти такие же исследования и испытания, которые проходил завод, когда производит какие-то лекарства», — объяснил политик.

По его словам, также в ближайшее время в Раде будет рассматриваться целый пакет законов, регулирующих фармацевтическую отрасль, в частности, дистрибуцию и розничную торговлю.

«У нас почти готов для регистрации и рассмотрения профильным Комитетом закон о фармацевтической услуге, об аптечных сетях и еще много изменений, направленных на гармонизацию украинского законодательства с европейскими нормами», — подчеркнул народный депутат.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон, запрещающий врачам, фармацевтам, специалистам по реабилитации назначать лекарства, медизделия или вспомогательные средства реабилитации под влиянием прямых или косвенных финансовых стимулов, в частности, получение сувенирной и брендированной продукции; премий, бонусов, подарков; возврат части средств за назначение; участия в конкурсах, лотереях, событиях от фармпредставителей в обмен на назначение.

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