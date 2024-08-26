Украина сможет подать своих кандидатов на должности судей и прокуроров в Международном уголовном суде

Ратификация Римского статута дает Украине право подавать свои кандидатуры на должности судей и прокуроров.

Украина сможет подать своих кандидатов на должность судей Международного уголовного суда. Об этом сообщила представитель Президента Украины в Верховной Раде Галина Михайлюк.

Как известно, Верховная Рада 21 августа ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда. Закон 3909-IX уже подписан и опубликован в «Голосе Украины». Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект о ратификации Римского статута предусматривает, что Украина не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда по военным преступлениям в течение 7 лет, если речь пойдет об украинских гражданах.

«Украина заявляет, что в течение семи лет после вступления Римского статута в силу для Украины она не признает юрисдикции Международного уголовного суда относительно преступлений, указанных в статье 8 (с учетом поправок), когда, вероятно, преступление было совершено ее гражданами», - говорится в заявлении Украины к статье 124

«Верховная Рада ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС) вместе с поправками, предложенными Президентом Украины Владимиром Зеленским. Это выполнение наших обязательств согласно Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Ратификация Римского статута подразумевает более эффективное расследование и предупреждение особо тяжких преступлений.

Кроме того, ратификация даст Украине право стать полноправным членом в Международном уголовном суде, в частности, участвовать в ассамблее государств-участников Римского статута и подавать свои кандидатуры на должности судей и прокуроров», - указала Галина Михайлюк.

Также она сообщила, что именно Президент Владимир Зеленский предложил отсрочку на семь лет с момента вступления Устава в силу для нашей страны в отношении военных преступлений, совершенных лицами, которые являются гражданами Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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