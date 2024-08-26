В ГСЧС показали первые кадры многоэтажки в Луцке после удара рф

В результате атаки рф поврежден жилой дом.

Как известно, 26 августа российские оккупанты совершили массированную атаку на украинские города. Враг применил ракеты и дроны.

В ГСЧС сообщили, что в Луцке около 8:30 утра произошло попадание в многоквартирный жилой дом на одном из проспектов города. В результате было повреждено здание и имущество граждан.

Спасатели ликвидировали последствия горения и разрушения конструкций в квартире. Кроме того, предоставлена ​​помощь жителям для эвакуации в безопасное место.

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