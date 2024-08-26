Массированная российская атака: в Киеве, Харькове, Львове и других городах раздались взрывы

Враг атаковал украинские города ракетами и дронами.

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В понедельник, 26 августа, российские оккупанты совершили массированную атаку на украинские города. Враг применил ракеты и дроны.

Серия взрывов прогремела в столице. Как отметила Киевская городская военная администрация, в городе работало ПВО.

«Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!», - заявили в КГВА.

В Харькове тоже была серия взрывов.

«В Харькове раздаются звуки взрывов. Будьте осторожны!», - сообщал мэр города Игорь Терехов.

Враг также атаковал Луцк.

«В результате вражеской атаки в Луцке поврежден многоквартирный дом. Детали по поводу пострадавших уточняются. Нахожусь на месте происшествия», - сообщил городской голова Луцка Игорь Полищук.

Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко уточнил, что вблизи Луцка сбили «шахед», его обломки упали в областном центре.

Из-за вражеской атаки в некоторых районах Луцка и селах близ города исчез свет.

Во Львове и области около 9 часов прогремели мощные взрывы. В городе жители наблюдают перепады со светом, а в некоторых населенных пунктах он отсутствует.

В Хмельницком также прогремели мощные взрывы. По словам жителей города, в некоторых районах исчез свет.

В Ивано-Франковской и Тернопольской областях тоже утром работает ПВО.

«Краяне, сохраняйте спокойствие! В области работает ПВО! Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников неба, не помогайте врагу!» – заявила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Кроме того, войска рф утром 26 августа попали по промышленному объекту в Полтавской области. Ранены пять человек. Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин.

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