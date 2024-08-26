Сразу в четырех районах столицы отсутствует водоснабжение - Киевводоканал

Отсутствие водоснабжения связано с обесточиванием объектов водоканала из-за отключения электроснабжения.

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Киевводоканал сообщил, что в настоящее время отсутствует водоснабжение в Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах столицы.

Отмечается, что это связано с обесточиванием объектов водоканала из-за отключения электроснабжения.

«Специалисты делают все возможное для возобновления работы оборудования», - добавили в Киевводоканале.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что в нескольких районах Киева перебои со светом и водой.

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