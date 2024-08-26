Одразу у чотирьох районах столиці відсутнє водопостачання — Київводоканал

Відсутність водопостачання пов’язане зі знеструмленням об’єктів водоканалу через відключення електропостачання.

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Київводоканал повідомив, що наразі відсутнє водопостачання у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах столиці.

Зазначається, що це пов’язано зі знеструмленням об’єктів водоканалу через відключення електропостачання.

«Фахівці роблять усе можливе для відновлення роботи обладнання», - додали у Київводоканалі.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що у кількох районах Києва перебої зі світлом та водою.

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