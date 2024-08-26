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Укренерго вводить екстрені відключення світла

09:15, 26 серпня 2024
Під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють.
Укренерго вводить екстрені відключення світла
Фото: freepik.com
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У понеділок, 26 серпня, Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла. Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

У компанії звернули увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють.

«Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців», - йдеться у повідомленні.

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