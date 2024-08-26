Практика судов
  1. В Украине

Укрэнерго вводит экстренные отключения света

09:15, 26 августа 2024
Во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют.
Укрэнерго вводит экстренные отключения света
Фото: freepik.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 26 августа, Укрэнерго предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

В компании обратили внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют.

«Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отношения между ВККС и Советом добропорядочности стремительно ухудшаются: в Комиссии считают, что Совет добропорядочности пытается влиять на деятельность ВККС

Кризис в отношениях между ВККС и Общественным советом добропорядочности усугубляется, а впереди еще конкурс на должности судей апелляционных судов.

ТЦК должен приобщить к протоколу доказательства, подтверждающие факт нарушения учета, и проверить данные в других реестрах - суд

Мужчина установил, что о нем нет данных в «Оберег», хотя он стоял на учете, пошел в ТЦК и получил штраф 17 тысяч грн – суд отменил постановление ТЦК.

Особенности определения момента вступления решения КСУ в силу и утраты действия положения закона — позиция КАС ВС

Верховный Суд сделал вывод о действии во времени решений Конституционного Суда Украины с учетом таких составляющих верховенства права как принципы законности и правовой определенности.

Можно ли отказать военнослужащему в выплате боевых 100 тысяч грн, потому что его участие подтверждается справкой не той формы – позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что суды, отказывая военнослужащему в начислении вознаграждения 100 тысяч грн, не проверяли, подтверждается ли участие в боевых действиях, кроме справки неверной формы, другими доказательствами.

Критерием правомерности нормативно-правового акта дополнительно является его общественная значимость и влияние на безопасность людей – Верховный Суд

Верховный Суд обратил внимание на то, что, оценивая правомерность нормативно-правового акта, следует учитывать его продолжающееся действие, общественную значимость, а также влияние на безопасность граждан.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду