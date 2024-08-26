Укрэнерго вводит экстренные отключения света

Во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют.

Фото: freepik.com

В понедельник, 26 августа, Укрэнерго предоставил распоряжение ввести экстренные отключения света. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

В компании обратили внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют.

«Энергетики всей страны работают 24/7, чтобы вернуть свет в дома украинцев», - говорится в сообщении.

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