В нескольких районах Киева перебои со светом и водой — Виталий Кличко

Виталий Кличко отметил, что перебои со светом связаны с проблемами в общеукраинской энергетической сетью.

Фото: freepik.com

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 26 августа в нескольких районах столицы наблюдаются перебои с энергоснабжением. Об этом он написал в своих страницах в соцсетях.

«Как отмечают специалисты, это связано с проблемами в общеукраинской энергетической сети», - сообщил Кличко.

Также он добавил, что на правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением.

Стоит отметить, что сегодня российские оккупанты осуществляют массированную атаку дронами и ракетами на украинские города.

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