У кількох районах Києва перебої зі світлом та водою — Віталій Кличко

Віталій Кличко зазначив, що перебої зі світлом повʼязані з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі.

Фото: freepik.com

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 26 серпня у кількох районах столиці спостерігаються перебої з енергопостачанням. Про це він написав у своїх сторінках у соцмережах.

«Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі», - повідомив Кличко.

Також він додав, що на правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням.

Варто зазначити, що сьогодні російські окупанти здійснюють масовану атаку дронами та ракетами на українські міста.

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