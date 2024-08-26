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26 серпня: яке сьогодні свято та головні події

10:58, 26 серпня 2024
26 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день актора.
26 серпня: яке сьогодні свято та головні події
Фото: shutterstock.com
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У понеділок, 26 серпня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

26 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день собак. Це свято було засноване 2004 року американкою Коллін Пейдж, яка є експертом з поведінки тварин та захисником їхніх прав. Метою цього дня є привернення уваги до важливості собак у нашому житті та заохочення людей брати тварин з притулків. Собаки відіграють важливу роль у нашому житті, будучи вірними друзями, охоронцями, помічниками для людей з особливими потребами, а також допомагаючи правоохоронцям та рятувальникам. Цей день нагадує нам про важливість турботи та любові до цих чудових тварин.

Також 26 серпня Міжнародний день актора. Це свято присвячене вшануванню акторів у всьому світі, незалежно від того, чи вони працюють у театрі, кіно, телебаченні або на цифрових платформах. Актори відіграють важливу роль у нашому житті, розповідаючи історії, які надихають, розважають та змушують задуматися.

Яке сьогодні церковне свято

26 серпня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Андріяна і Наталії. Вони були подружжям з Нікомидії, що в Малій Азії. Вони жили за часів імператора Максиміана (305-311 рр.), відомого своїми жорстокими переслідуваннями християн.

Календар важливих подій за 26 серпня:

1071 рік — у битві поблизу Манцикерту турки-сельджуки на чолі з Алп-Арсланом громлять візантійську армію імператора Романа IV Діогена і беруть його в полон;

1278 рік — відбувається битва під Дюрнкрутом, найбільша битва лицарських часів у Європі;

1498 рік — Мікеланджело отримує замовлення на створення скульптурної групи для собору святого Петра в Римі;

1657 рік — у Чигирині Гетьманом України (до повноліття Юрія Хмельницького) обирають Івана Виговського;

1728 рік — Вітус Беринг відкриває протоку між Азією й Америкою, що отримує назву Берингова протока;

1789 рік — приймають Декларацію прав людини і громадянина Установчими зборами в Королівстві Франція;

1791 рік — американець Джон Фітч отримує патент на пароплав, продемонстрований ще 4 роками раніше;

1833 рік — членів експедиції Джона Росса виявляють на острові Баффін (арктична Канада) після трьох років проживання серед місцевих племен;

1847 рік — проголошують Республіку Ліберія;

1914 рік — засновують футбольний клуб Палмейрас;

1918 рік — Волт Дісней підробляє свої документи, "збільшивши" собі вік, щоб піти на службу в Червоний Хрест;

1918 рік — дипломатичні представники Української Держави й Османської імперії обмінюються грамотами з нагоди ратифікації Брестського мирного договору;

1926 рік — в Королівстві Італія створюють футбольний клуб "Фіорентина";

1939 рік — в Римі відбувається ІІ Великий збір Українських націоналістів, що ухвалює політичну програму Організації українських націоналістів, головою ОУН переобрано А. Мельника;

1991 рік — Президія Верховної Ради УРСР ухвалює рішення про тимчасове припинення діяльності Компартії України.

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