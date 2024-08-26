США та Британія надавали Україні супутникові знімки Курської області перед наступом — NYT

Союзники передавали ЗСУ деякі дані щодо Курської області.

Фото: dw.com

Україна перед початком операції у Курській області отримала від США та Великої Британії супутникові знімки та інші дані щодо цього російського регіону. Така інформація була надана Києву не для допомоги в наступі углиб території країни-агресора, пише The New York Times.

Посадовці розповіли виданню, що представлені відомості та кадри з супутника Курської області передавались Штатами та Британією українській стороні, щоб командування ЗСУ краще відстежувало російські підкріплення, які могли атакувати.

За словами деяких офіційних осіб США, чим більше території рф на західному прикордонні Україна намагатиметься взяти під контроль, тим більший ризик надмірного розширення ліній постачання ЗСУ та «парасольки ППО».

Американські посадовці додали NYT, що нарощування сил ЗСУ у Курській області нібито створює слабкі місця вздовж лінії фронту на сході України, особливо на Донбасі, де Сили оборони стикаються з інтенсивним російськими атаками.

Також американські військові зазначили, що Україна своїм наступом у Курській області продемонструвала, що вміє проводити «загальновійськовий» маневр. Йдеться про синхронні атаки піхоти, бронетехніки та артилерії, пише NYT.

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