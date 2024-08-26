Практика судів
  1. У світі

Суд у Франції продовжив арешт Павла Дурова

08:48, 26 серпня 2024
Засновнику Telegram Павлу Дурову продовжили арешт ще на 48 годин.
Суд у Франції продовжив арешт Павла Дурова
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд у Парижі продовжив ще на 48 годин термін утримання під вартою засновнику Telegram Павлу Дурову, пише AFP.

Таким рішенням суд збільшив термін його утримання під вартою до 96 годин.

Як зазначає видання, за час, що залишився, Дурову мають висунути обвинувачення або випустити на свободу.

Також там додають, що у процесі розслідування особливо тяжких злочинів, у Франції можуть продовжити арешт до 144 годин.

Нагадаємо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Згодом команда Telegram зробила заяву щодо затримання Павла Дурова.

Крім того, Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова.

Додамо, голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин прокоментував затримання у Парижі засновника Телеграм Павла Дурова та зазначив, що настав час зарегулювати месенджер. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Особливості визначення моменту набрання чинності рішення КСУ та втрати чинності положенням закону — позиція КАС ВС

Верховний Суд зробив висновок стосовно дії в часі рішень Конституційного Суду України з урахуванням таких складових верховенства права як принципи законності та правової визначеності.

Чи можна відмовити військовослужбовцю у виплаті бойових 100 тисяч грн, бо його участь підтверджується довідкою не тієї форми - позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що суди, відмовляючи військовослужбовцю у нарахуванні винагороди 100 тисяч грн, не перевіряли, чи підтверджується участь у бойових діях, окрім довідки невірної форми, іншими доказами.

Відносини між ВККС та ГРД стрімко погіршуються: в Комісії вважають, що ГРД намагається впливати на діяльність ВККС

Криза у відносинах між ВККС та Громадською радою доброчесності поглиблюється, а попереду ще конкурс на посади суддів апеляційних судів.

ТЦК повинен долучити до протоколу докази, які підтверджують факт порушення обліку, і перевірити дані в інших реєстрах – суд

Чоловік встановив, що про нього немає даних в «Оберіг», хоча він стояв на обліку, пішов у ТЦК і отримав штраф 17 тисяч грн – суд скасував постанову ТЦК.

Критерієм правомірності нормативно-правового акта додатково є його суспільна значимість та вплив на безпеку людей – Верховний Суд

Верховний Суд звернув увагу на те, що оцінюючи правомірність нормативно-правового акта, варто враховувати його триваючу дію, суспільну значимість, а також вплив на безпеку громадян.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марія Кедик
    Марія Кедик
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Броновицька
    Оксана Броновицька
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Габор Собослой
    Габор Собослой
    суддя Закарпатського апеляційного суду