Суд у Франції продовжив арешт Павла Дурова

Засновнику Telegram Павлу Дурову продовжили арешт ще на 48 годин.

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Суд у Парижі продовжив ще на 48 годин термін утримання під вартою засновнику Telegram Павлу Дурову, пише AFP.

Таким рішенням суд збільшив термін його утримання під вартою до 96 годин.

Як зазначає видання, за час, що залишився, Дурову мають висунути обвинувачення або випустити на свободу.

Також там додають, що у процесі розслідування особливо тяжких злочинів, у Франції можуть продовжити арешт до 144 годин.

Нагадаємо, 24 серпня засновника Telegram Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа. Дуров був включений до списку розшукуваних осіб Франції, а ордер на затримання було видано Національним управлінням судової поліції Франції на підставі попереднього розслідування.

Згодом команда Telegram зробила заяву щодо затримання Павла Дурова.

Крім того, Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова.

Додамо, голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин прокоментував затримання у Парижі засновника Телеграм Павла Дурова та зазначив, що настав час зарегулювати месенджер.

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