Павла Дурова затримали у Парижі: йому загрожує до 20 років в’язниці

Засновник Телеграм Павло Дуров постане перед судом за кількома звинуваченнями.

Фото: Інстаграм Павла Дурова

Засновника і гендиректора Телеграм Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа, коли він вийшов зі свого приватного літака в аеропорту Ле-Бурже. Про це повідомляє французький телеканал TF1.

Зазначається, що Дуров був затриманий співробітниками жандармерії повітряного транспорту відразу після посадки його приватного літака.

У момент затримання він перебував у супроводі охоронця та жінки. Повідомляється, що затримання було здійснено в рамках попереднього розслідування за французьким ордером на арешт.

Повідомляється, що Дуров був внесений до французького списку розшукуваних осіб і прибув до Франції з Азербайджану.

Ордер був виписаний через те, що Дуров не співпрацював з французькими правоохоронцями, що нібито робить його співучасником незаконного обігу наркотиків, та інших тяжких злочинів.

Дурову можуть оголосити про підозру у співучасті в тероризмі, продажі наркотиків, шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах.

Йому загрожує 20 років ув'язнення у Франції. Засновника Телеграм будуть судити як громадянина цієї країни.

Крім того, французькі спецслужби домагатимуться доступу до листуваннь, пов'язаних із злочинними спільнотами та санкційними компаніями та особами.

Французське видання BFMTV додало, що Дурова оголосили у розшук буквально за хвилини до посадки в Парижі.

Слід зазначити, що ціна криптовалюти Toncoin (TON) різко впала приблизно на 15%, коли з'явилися новини про затримання Павла Дурова.

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